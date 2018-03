Eine echte Hassliebe! Joko Winterscheidt (38) und Klaas Heufer-Umlauf (33) sind wohl zurzeit Deutschlands beliebtestes Moderatoren-Duo. Seit 2009 gibt es die TV-Labertaschen quasi nur noch im Doppelpack. Die Chemie zwischen dem Dream-Team stimmt einfach. Auch bei der rheinischen Frohnatur und dem singenden Oldenburger herrscht aber nicht immer eitel Sonnenschein: "Es ist explosiv! Wir hassen und wir lieben uns. Wir sind wie Brüder, aber so ein Bruder, den man nie haben wollte! Das ist Klaas für mich. Familie kann man sich halt nicht aussuchen, deswegen ist es ok, dass er da ist", erzählte der Sneaker-Fan im Gespräch mit Promiflash beim Radio Regenbogen Award in Rust.



