Bereit für die Königin der Peinlichkeiten? Skandalnudel und Ex-Teenie-Braut Courtney Stodden (22) hat mal wieder einen über den Durst getrunken und präsentierte der ganzen Welt jetzt in einer Reihe von schrägen Snaps das amüsante Ergebnis. Eine besonders große Rolle spielt darin Megastar Britney Spears (35), denn ihre besten Hitsingles sollten die Ex von Schauspieler Doug Hutchison (56) und ihre Freunde an dem dokumentierten Abend über Stunden begleiten: Die feucht-fröhliche Courtney kann bei den Klängen von Songs wie "Toxic", "Oops! … I Did It Again" der "Gimme More" kaum noch an sich halten, verpasst ihrem besten Kumpel einen Lapdance und verliert kurzerhand sogar die Kontrolle über ihr Abendkleid. Alles wie immer also...



