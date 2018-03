Dieses Paar will es bis zur letzten Sekunde spannend machen! In wenigen Wochen ist es so weit – dann bekommen Ex-DSDS-Kandidat Nevio Passaro (36) und sein Herzblatt Verena ihr erstes Baby. Doch was das Geschlecht angeht, tappen die beiden auch kurz vor der Geburt noch im Dunkeln. "Wir wollen bewusst nicht wissen, ob es ein Mädchen oder ein Junge ist. Immer wenn es gezeigt wird, sagt die Frauenärztin 'Bitte wegschauen!'", plauderten die beiden gegenüber Promiflash aus. Doch Verena hat da einen Verdacht – hat sie beim Ultraschall etwa ein verdächtiges Körperteil erspäht? "Sie glaubt, irgendwas gesehen zu haben auf dem Riesenbildschirm. Damit hat sie mich total unsicher gemacht. Ich dachte vorher, es wird ein Mädchen. Jetzt schätze ich, vielleicht ein Junge", spekulierte Nevio. Spätestens in ein paar Wochen dürfte Klarheit herrschen.



