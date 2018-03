Mega-Fan-Sause in Amsterdam! Die Netz-Stars Lisa und Lena (14) rockten bei dem Meet and Greet ordentlich ab – und das zusammen mit ihren Anhängern. Die coolen musical.ly-Clips posteten die Twins dann natürlich auch bei Instagram und ließen ihre 10 Millionen Follower an dem Spaß teilhaben. Und offenbar haben nicht nur die Fans die Zeit mit ihren Idolen genossen: Auch Lisa und Lena scheinen supergute Laune beim gemeinsamen Performen gehabt zu haben: "Amsterdam war cool."



