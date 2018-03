Luca Hänni (22) verkörperte seine Horror-Rolle durch und durch. Der DSDS-Gewinner aus dem Jahr 2012 war im Gruselkabinett Berlin Dungeon zu Gast. Dort erschreckten er und andere Prominente an diesem Tag die Besucher. Auf seinen diesjährigen "Deutschland sucht den Superstar"-Favoriten angesprochen, verblüffte der Teenieschwarm im Promiflash-Interview zunächst mit einer völlig wirren Antwort: "Der Glöckner von Notre Dame, glaube ich." Die Erklärung lieferte der Schweizer jedoch direkt nach: "Ich hab doch keine Ahnung, ich bin jetzt voll in dieser Gruselstimmung. Ich muss ehrlich sagen, ich habe es noch nicht gesehen. Ich weiß gar nicht, wer alles dabei ist, weil ich gerade voll beschäftigt bin – sorry."



