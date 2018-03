Ist sie viel mehr als eine Lady? Grace Capristo (27) verzaubert ihre Fans immer wieder mit ihren glamourösen Auftritten und einer XXL-Portion Eleganz. Nicht nur in ihren Musikvideos, auch auf den roten Teppichen ist bei der ehemaligen Monrose-Sängerin der Name Programm: Die 27-Jährige versprüht jede Menge Anmut. Aber privat schlummert ein echter Quatschkopf in der Fashionista. Im Promiflash-Interview bei der Echo-Verleihung verrät die Musikerin, warum sie diese Seite gerne vor der Öffentlichkeit versteckt: "Ich glaube, es ist einfach ein grundsätzlicher – ich will nicht sagen Schutz – aber natürlich schon irgendwie. Man kommt irgendwo hin und man möchte sich auch irgendwie von seiner besten Seite zeigen."



