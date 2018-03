Marc Terenzi (38) kehrt zu den SixxPaxx zurück! Im vergangenen Jahr schloss sich der Sänger der Menstrip-Gruppe an und tourte mit ihr durch Deutschland. Weil der Ex von Sarah Connor (36) dann Anfang 2017 ins Dschungelcamp zog, war Schluss mit nackten Tatsachen. Doch jetzt arbeitet Marc wieder mit der Tänzer-Clique zusammen: Die Jungs werden im Sommer auf Mallorca regelmäßig im Mega-Park ihre Hüllen fallen lassen, verriet der 38-Jährige im Interview mit Promiflash: "Ich freue mich wirklich auf Mallorca – auf jeden Fall. Darauf, meine eigene Show zu haben, zusammen mit SixxPaxx, in Europas größter Disko. Ich denke, es ist weltweit der größte Party-Palast. Und es ist das erste Mal, dass sie einen Ladies-Abend machen und ich finde es mega."



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de