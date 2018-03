Bei Daniela Katzenberger (30) scheint der Sommer ausgebrochen zu sein! Auf ihren neusten Fotos bei Facebook präsentiert sich der TV-Star nämlich in einem bauchfreien Oberteil und sogar im Bikini. Besonders auffällig: die durchtrainierte Figur der Katze! Scheinbar mächtig stolz schreibt sie unter den Post: "Juhu Sommerlaune! Den Winterspeck habe ich in den Schrank gelegt und die Tops rausgeholt." Mehr als 20 Kilo hat Daniela nämlich seit der Geburt ihrer kleinen Tochter Sophia abgespeckt. Und das sieht man! Ihre Fans sind von ihrer tollen Figur mehr als begeistert und zeigen in den Kommentaren ihre Bewunderung für ihr Idol. Da dürfte Daniela doch gleich noch stolzer sein, oder?



