Diese beiden haben sich gesucht und gefunden! Sarah Nowak (25) und ihr Liebster Dominic Harrison (25) sind schon seit Mai 2015 ein Liebespaar. Dass es ihnen mit ihrer Beziehung ernst ist, zeigen das ehemalige Playmate und der Fitnesscoach gerne öffentlich. Erst kürzlich erklärte die 25-Jährige via Facebook, mit Dominic möchte sie den Rest ihres Lebens verbringen! Dann dürfte ja demnächst ein Heiratsantrag anstehen, oder? Im Promiflash-Interview bei der Eröffnung des neuen "John Reed"-Fitnessclubs in Hamburg ist dem schönen Paar die Vorfreude auf eine Verlobung eindeutig anzumerken. Der Personal Trainer verriet dabei: "Es wird definitiv einer kommen. Es ist jetzt noch nichts geplant. Aber wer weiß, was so passiert! Ich habe mir auf jeden Fall schon mal Gedanken gemacht."



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de