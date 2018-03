Sie hätte es beinahe geschafft! In der vergangenen Staffel von Germany's next Topmodel mauserte sich Elena Carrière (21) vom Mobbingopfer ihrer Konkurrentinnen zum absoluten Topfavoriten der Fans. Fast hat es auch für den Topmodel-Sieg gereicht: Elena beendete den Wettkampf als stolze Zweitplatzierte hinter Kim Hnizdo (20). Wird eine ähnlich steile GNTM-Karriere etwa auch Kandidatin Sabine gelingen? Die mutierte in der laufenden Staffel innerhalb kürzester Zeit zum Hassobjekt ihrer Mitstreiterinnen. Wenn es nach ihren bereits ausgeschiedenen Kolleginnen Neele Bronst (20) und Julia Steyns geht, liegt das gar nicht mal so fern. "Diese Elena-C.-Story im letzten Jahr hat super geklappt, jetzt ist es die Sabine-Story. Es funktioniert. Die Leute denken 'Ja, Sabine, die arme Kleine'. Und ich als Zuschauer würde das genauso sehen", verriet Neele gegenüber Promiflash. Ob Mitgefühl etwa der Schlüssel zum Erfolg ist?



