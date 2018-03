Modelmama Heidi Klum (43) liebt es freizügig und geizte bislang nicht mit ihren Reizen. Dasselbe erwartet sie auch von ihren Germany's next Topmodel-Anwärterinnen. Mit dem Model-Business habe das aber eher weniger zu tun, wie Ex-Kandidatin Neele (20) gegenüber Promiflash verriet: "Wenn ich ein Model bin und mir ein Shooting angeboten wird, in dem ich nackt sein soll, kann ich immer noch 'nein' sagen. Ich bin nicht gezwungen, es zu machen. Das finde ich so schade von Heidi, dass sie tatsächlich Sachen sagt, wie 'du musst'. Ich finde, man muss nicht." Vor allem das grenzwertige Shooting vergangene Woche war für viele Kandidatinnen definitiv zu viel. Ex-Teilnehmerin Julia sei sogar froh gewesen, dass sie dieses Shooting nicht mehr machen musste.



