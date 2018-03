Romantischer geht es wohl kaum: Im Fernsehen haben Sebastian Pannek (30) und Clea-Lacy Juhn (25) sich in einander verliebt und sind jetzt schon das wohl süßeste Bachelor-Paar. Die Fans sind begeistert von den beiden und freuen sich mit ihnen, die ganz große Liebe im TV gefunden zu haben. Im Interview mit Promiflash rührt Sebastian mit seiner Antwort auf die eigentlich ziemlich pikante Frage: Welches Körperteil gefällt dir an deiner Clea am besten? "Ihr Herz!", erklärt der Rosenkavalier ganz verliebt.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de