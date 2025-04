Nach Krankenhaus: Clea-Lacy Juhn genießt ihr Mamaglück

Clea-Lacy Juhn (33) teilt mit ihren Fans immer wieder Einblicke in ihren Alltag als Zwillingsmama. Besonders nach den nervenaufreibenden Wochen, in denen Mišah im Krankenhaus untersucht werden musste, scheint die Influencerin die Zeit mit ihrem Nachwuchs nun in vollen Zügen zu genießen. In ihrer Instagram-Story zeigt sich Clea-Lacy beim Kuscheln mit Mišah auf dem Sofa: "Ich wollte mich gerade schminken, da wurde Mišah wieder wach und wollte noch mal bei mir weiterschlafen. Ich genieße diese Momente, wenn sie bei mir auf dem Arm schlafen."

Der kleine Junge musste vor wenigen Wochen zu einer Untersuchung ins Krankenhaus, was bei Clea-Lacy große Besorgnis auslöste. "Mišah geht es gut und er hat alles sehr gut gemacht. Ich eher weniger, ich habe natürlich Tränen vergossen", erinnerte sich die 33-Jährige im Netz. Nun kann die Content Creatorin jedoch aufatmen und die kostbaren Momente mit ihren Kindern wieder umso mehr genießen.

Clea-Lacy wurde durch ihre Teilnahme an dem Dating-Format Der Bachelor einem größeren Publikum bekannt und zeigt sich seitdem vor der Kamera vor allem als liebevolle und offene Persönlichkeit. Auf Social Media teilt die sympathische Mutter nicht nur Highlights aus ihrem Familienalltag, sondern auch nachdenkliche Momente und Herausforderungen. Ihre ehrliche Art wird von ihren Fans sehr geschätzt. Für Clea-Lacy ist das Elternsein ein neues Kapitel, das sie voller Hingabe und mit einer großen Portion Dankbarkeit lebt.

Instagram / clea_lacy Clea-Lacy Juhn und ihr Sohn im September 2024

Instagram / clea_lacy Clea-Lacy Juhn, Influencerin

