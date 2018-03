Was für eine Riesen-Überraschung! Alphonso Williams (54) kehrt nach seinem Rauswurf wieder zu DSDS zurück. Seine Fans dürfte das freuen. Sie beschwerten sich lauthals über das vorzeitige Ende und voteten den Sänger mit einer Wildcard wieder ins Rennen. Mit so viel Unterstützung hätte der 54-Jährige nicht gerechnet. "Ich bin so was von begeistert von euch." Doch fast hätte er das Angebot nicht angenommen! "Die Entscheidung, wieder zurückzukommen fiel mir nicht leicht", erzählt er in seinem neusten Live-Video auf Facebook. "Auch wenn ich selber ein bisschen Zweifel hatte, zurückzukommen, hab’ ich gesagt, ich mach' das für euch!" Damit kommt Alphonso seinem Lebenstraum ein Stückchen näher.

Alle Infos zu "Deutschland sucht den Superstar" im Special bei RTL.de



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de