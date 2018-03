Kommt nach Germany's next Topmodel jetzt "Germany's next Erotikmodel"? Erst vor Kurzem überraschte Micaela Schäfer (33) mit einer neuen Frisur – jetzt packte sie im Gespräch mit Promiflash über ihre beruflichen Wünsche für die Zukunft aus! "Mein großer Traum ist es durchaus, so was wie Heidi Klum zu machen – nur im Erotikbereich. Das heißt nicht ‘Germany’s next Topmodel’, sondern vielleicht ‘Germany’s next Erotikmodel’", erklärte Mica im Interview. Der Gewinnerin winken dann die Venus-Kampagne und ein Cover auf dem "Penthouse"-Magazin. Aber die Fans müssen sich wohl noch etwas gedulden: "Ich hätte echt Freude, so eine kleine Nachfolgerin zu casten. Also, vielleicht in so fünf, sechs, sieben Jahren!"



