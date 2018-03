Julia Jasmin Rühle (29) kann sich echt sehen lassen! Die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin ist das neue Gesicht der Erotik-Messe Venus. Die gebürtige Russin hat aber auch eine zehnjährige Tochter und die weiß bereits von dem neuen Job ihrer Mama. Wie das Mädchen darauf reagiert hatte, verriet JJ Sexy im Promiflash-Interview beim Venus-Kampagnenshooting in Berlin: "Sie stand voll hinter mir und hat immer wieder gesagt: 'Mama, ich bin stolz auf dich, dass du so jung aussiehst und so hübsch bist.'"



