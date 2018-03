Typveränderung bei Micaela Schäfer (33): Die leidenschaftliche Nacktschnecke machte nun kurzen Prozess und verabschiedete sich kurzerhand von ihrer langen Mähne. Für die Hobby-DJane aber noch lange nicht genug: Auch eine neue Haarfarbe musste her – und zwar Blond! Den Grund für ihre Verwandlung verriet die 33-Jährige jetzt im Interview mit Promiflash: ”Ja, ich langweile mich einfach total schnell mit meinem Aussehen, es ist einfach so. Und wer mich kennt, der weiß das auch. Ich mein, wie kommt man sonst auf die Idee, sich

herzförmige Nippel stechen zu lassen? Und ja, ich hatte mal wieder Bock auf ne neue Frisur, auf kurz und blond!” Ob es mit dem neuen Look nun auch endlich was mit dem langersehnten Heiratsantrag wird?



