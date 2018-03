Kim Kardashian (36) macht einen auf Verona Pooth (48)! Eigentlich ist der Reality-Star als Trendsetterin Nummer eins bekannt. Ob Nude-, Jeans- oder Latex-Look – Kim setzt mit ihren Outfits immer wieder echte Statements! Bei der Premiere von "The Promise" hat die Frau von Kanye West (39) mit ihrer Frisur jetzt aber extrem an einen alten Look des deutschen Werbegesichts erinnert. Der einzige Unterschied: die blau gefärbten Spitzen! Ansonsten hätten die beiden dank ihrer aalglatten Frisuren tatsächlich als Geschwister durchgehen können. Damit gibt Kim wohl zu: Selbst die Fashion-Ikone kann hin und wieder noch mal einiges in Sachen cooler Looks dazulernen.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de