Wer hätte das gedacht!? Vin Diesel (49) hat auch Gesangstalent! Eigentlich ist der Schauspieler ja hauptsächlich als Action-Held aus den Fast & Furious- und den xXx-Filmen bekannt. In den sozialen Netzwerken zeigte Vin in der Vergangenheit aber schon oft mit kurzen Karaoke-Clips, dass er total aufs Singen steht. Jetzt hat sich der Hollywoodstar mit DJ Kygo zum ersten Mal ins Tonstudio getraut und einen Song aufgenommen: einen Remix von Selena Gomez (24) Hit "It Ain't Me". Während seiner Promo-Tour für den neuen Teil der "Fast & Furious"-Reihe hörte Vin jetzt ausgerechnet diese Version im deutschen Radio – und war völlig aus dem Häuschen, wie ein Instagram-Video beweist.



