Es ist so weit – der neue Teaser für "Star Wars – Die letzten Jedi" ist endlich draußen! Fans der Reihe warteten gespannt auf Infos über den achten Teil und so viel sei verraten: Die Helden aus "Das Erwachen der Macht" sind mit Daisy Ridley (25), John Boyega (25) und Oscar Isaac (37) jedenfalls wieder dabei. Rey beginnt ihre Ausbildung zum Jedi, Ex-Sturmtruppler Finn ist leider immer noch im Koma und Flieger-Ass Poe Dameron wird angegriffen. Am meisten beunruhigen dürfte alle jedoch ein Satz des Lehrmeisters Luke Skywalker: "Die Zeit der Jedi ist zu Ende." Müssen Fans jetzt um ihr Star Wars-Universum und die "Macht" bangen? Ab Dezember wissen wir mehr, dann kommt der Film in die Kinos!



