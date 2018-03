Ein ehemaliger Berlin - Tag & Nacht-Star lüftet sein Beauty-Geheimnis: Chameen Loca (27) lässt sich die Lippen aufspritzen – und ihre Fans dürfen sogar dabei zusehen! Auf ihrem YouTube-Channel teilt der feurige Rotschopf seinen Leidensweg: gruselige Nadeln und Blut inklusive! Doch auch eine ganz persönliche Botschaft hat die Schauspielerin parat: "Ich bin der Meinung, wenn dir irgendwas an dir so gar nicht gefällt und du hast die Möglichkeit, es zu verändern, dann tu's, wenn du dich dann besser fühlst in deiner eigenen Haut. Jeder hat eben einen anderen Geschmack und der einzig wichtige Geschmack ist der eigene. Solange man sich selbst gefällt, ist alles gut!"



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de