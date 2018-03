Kommt Nina Bott (39) zurück an das Set von GZSZ? Von 1997 bis 2005 verkörperte die Schauspielerin in der Erfolgsserie die Cora Hinze. Nach acht Jahren mussten die Fans der damals 27-Jährigen dann aber ganz stark sein – Nina verließ die Serie. Seither wird immer wieder über ein Comeback spekuliert. Gegenüber Promiflash verriet die Mutter von zwei Kindern: "Ich weiß, wo ich herkomme. Ich bin unheimlich dankbar für diese Zeit und habe das immer gerne gemacht. Aber ich habe damit auch total abgeschlossen." So ganz müssen ihre Fans die Hoffnung allerdings nicht aufgeben. Ausschließen will Nina nämlich nichts: "Wenn sie mich fragen würden, würde ich da schon drüber nachdenken und gucken, ob ich das mit meiner Familie und 'Prominent' und meinem ganzen Leben hinkriegen würde. Weil spielen tue ich einfach auch unheimlich gerne."



