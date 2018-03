Die internationalen Stars lieben Deutschland! Ob langjährige Erfolgsgaranten wie Nelly Furtado (38) oder frische Chartstürmer wie Olly Murs (32) und Matt Simons: Sie alle betrachten ihre Termine in Good old Germany als absolute Wohltat. Denn nicht nur die Fans machen den Besuch in Berlin, Hamburg und anderen Städten zu etwas ganz Besonderem, vor allem die kulinarischen Köstlichkeiten locken die Weltstars. Insbesondere Nelly Furtado entpuppt sich bei ihren Feinschmecker-Vorlieben als echte Deutsche: "Ich find das Essen hier echt toll! Ihr habt einfach so leckere Sachen. Vor allem das Fleisch und die Kartoffeln sind spitze! Ich liebe Kartoffeln", schwärmt sie im Promiflash-Gespräch beim Radio Regenbogen Award in Rust.



