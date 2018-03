Das ist wirklich eine kleine Sensation für Fluch der Karibik-Fans! Im fünften Teil der beliebten Abenteuerreihe kommt Keira Knightley (32) in ihrer Rolle als Elizabeth Turner, geb. Swann, wieder zurück. Ihren letzten Auftritt hatte sie eigentlich im dritten Teil "Am Ende der Welt". Doch der neueste Trailer des heiß herbeigesehnten Blockbusters beweist, dass Keira tatsächlich wieder zum Piraten-Set zurückgekehrt ist. Auch Orlando Bloom (40) wird wieder mit von der Partie sein, wie ein kurzer Teaser erahnen lässt. Damit ist das Ursprungstrio aus Johnny Depp (53), Keira Knightley und Orlando Bloom wieder vereint. In Deutschland startet "Salazars Rache" am 25. Mai.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de