Bei Germany's next Topmodel kämpfen nicht nur die Mädels gegeneinander, auch die beiden Juroren Michael Michalsky (50) und Thomas Hayo batteln sich. Dafür wurden die Teilnehmerinnen in Teams eingeteilt. Für Jobs und Challenges müssen sie jetzt gegeneinander antreten. Die Ex-Kandidatinnen der diesjährigen Staffel, Neele Bronst (20) und Julia Steyns, haben Promiflash verraten, wie sie die ganze Situation fanden. "Das Gute bei den Teams war natürlich, dass es schon diesen Zusammenhalt der Gruppe dann untereinander gefördert hat." Aber außerhalb des eigenen Teams sei es schwer, Freundschaften zu schließen. Und dann wäre da ja noch der gesteigerte Konkurrenzkampf. Wie gut ist das Battle zwischen den Juroren also wirklich?



