Ihr Mama-Glück lässt Amanda Seyfried (31) beim Red-Carpet-Comeback so richtig strahlen! Die Schauspielerin, die vor einem Monat ihre Tochter zur Welt brachte, zeigte sich nun zum ersten Mal seit der Geburt wieder auf einem roten Teppich. Und der Anlass könnte nicht passender sein: Die Kinderhilfsorganisation "World of Children" lud zu einer großen Gala in Los Angeles ein. Amanda brachte ihren Ehemann Thomas Sadoski (40) mit und begeisterte nicht nur die anwesenden Fotografen! Mit einer Schar Kinder posierten die jungen Eltern strahlend und so richtig happy. Ob sie bei so vielen Kids um sich herum wohl schon Lust auf noch mehr Nachwuchs bekommen haben?



