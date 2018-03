Beauty-Geheimnis gelüftet! Seit eh und je überzeugt Moderatorin Michelle Hunziker (40) nicht nur mit einem stählernen Body, sondern auch mit einem absolut faltenfreien Look. Selbst nach drei Kindern macht Michelle so mancher 20-Jährigen Konkurrenz. Doch wie schafft sie das nur? Gegenüber Promiflash verriet sie nun ihren Schönheitstrick: Sie schlemmt fleißig Schweizer Emmentaler Käse! "Er hat die richtige Prozentzahl an Fett. Fett ist super wichtig, um keine Falten zu haben. Emmentaler ist also gut gegen Falten", schwärmte sie von dem herzhaften Snack. Der scheint die gebürtige Schweizerin auch geschmacklich überzeugt zu haben – immerhin ist sie schon seit zwei Jahren als Schweizer-Emmentaler-Markenbotschafterin unterwegs.



