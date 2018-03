Ist Michelle Hunziker (40) wirklich zum vierten Mal schwanger? Ein Instagram-Post ihres Liebsten Tomaso Trussardi kurbelte die Baby-Spekulationen ordentlich an. Im Gespräch mit Promiflash hat die hübsche Blondine jetzt verraten, was an den Nachwuchsgerüchten dran ist: "Ich bin nicht schwanger. Leider noch nicht!", gestand die 40-Jährige. Tomasos Text zu dem angeblichen Schwangerschafts-Pic wurde lediglich falsch übersetzt: "Er hat geschrieben: 'Man sieht noch kein Bäuchlein am Horizont. Aber wir werden noch daran arbeiten'", erklärte Michelle. Die Baby-Planung im Hause Hunziker-Trussardi ist also offenbar noch nicht abgeschlossen!



