Hättet ihr dieses hübsche Fräulein erkannt? Bei der Schönheit handelt es sich tatsächlich um Queen Elizabeth II. (91). Heute feiert die Königin ihren 91. Geburtstag. Anlass genug, um auf die vergangenen Jahrzehnte zurückzublicken. Als Princess of York kommt sie am 21. April 1926 in London zur Welt. Im zarten Alter von 21 Jahren heiratet Lizzy 1947 ihren Philip (95). Zwölf Monate später erblickt Prinz Charles (68) das Licht der Welt. 1952 besteigt sie den Thron und ist somit das derzeit am längsten amtierende Staatsoberhaupt der Welt. In diesem Sinne: Happy Birthday, Her Majesty!



