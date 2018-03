In wenigen Tagen ist es so weit: Schwiegertochter gesucht startet in eine neue Staffel. Doch dieses Mal wird es emotionaler denn je. Sieben Jahre gehörten Beate (34) und Irene Fischer (†) zum festen Bestandteil der Reality-Show, bevor die 64-Jährige am 11. Januar 2017 plötzlich an einer Lungenentzündung verstarb. Moderatorin Vera Int-Veen (49) erinnert sich in einem ersten Trailer zur Sendung jetzt an den schrecklichen Tag: "Mir ist das eiskalt den Rücken runtergelaufen. Ich hab gesagt: ‘Das kann doch nicht sein!’ Wir haben noch gescherzt, beim letzten Mal. Da sag ich: ‘Irene, wo fahren wir denn nächstes Jahr hin?’ Das hat mich getroffen, das hat mich wirklich getroffen. Natürlich sind da bei mir auch die Tränchen geflossen."



