Happy Birthday, Julienco! Julian Claßen feiert seinen 24. Geburtstag und verbringt diesen mit seiner Freundin Bibi Heinicke (24) in den USA. Das YouTube-Pärchen, das mit seinen frechen Instagram-Uploads zuletzt für große Augen bei seinen Fans sorgte, macht jetzt Zwischenstopp in Las Vegas und lässt es sich dort mal so richtig gut gehen. Wie sie auf Snapchat dokumentieren, haben die beiden eine riesige Luxus-Suite bezogen, die sogar einen eigenen Konferenzraum hat. "Diese Wohnung hat einfach mal 400 Quadratmeter. Wer braucht denn einen Konferenzzimmer in seinem Raum?", fragt sich ein staunender Julian in seinem Snap – so viel Protz hätte er dann wohl doch nicht erwartet. Zwischen alledem genehmigt er sich mit seiner Liebsten zu seinem Ehrentag kunterbunte Cocktails!



