Endlich ist ihr Hochzeitstraum wahr geworden: In Köln hat Ira Meindl ihrem Verlobten das Jawort gegeben – und dabei das volle Romantik-Gesamtpaket aufgefahren. Blumenmädchen, weiße Tauben, Herzluftballons, Konfetti und ein roter Teppich für das Brautpaar, es hat wirklich an nichts gefehlt. Sogar eine Polizeieskorte zur Hochzeitslocation gab es, wie die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin erzählte. Die frischgebackene Braut ist immer noch total im Gefühlsrausch und schwärmt auf Instagram: "Heute habe ich endlich Ja gesagt! Ja zu einem wundervollen, witzigen, loyalen, respektvollen und wahnsinnig coolen Mann! Das wohl ehrlichste und richtigste Ja, was ich je gesagt habe!"



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de