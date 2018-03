Sieben Jahre verheiratet und immer noch so verliebt! Bei der Premiere von "Guardians of the Galaxy Vol. 2" verzücken Chris Pratt (37) und Anna Faris (40) mit ihrer Turtelei alle Anwesenden. In Zeiten von Promi-Trennungen á la Brangelina und Bennifer zeigen sie, wie schöne Liebe aussehen kann. Nicht umsonst sind Chris und seine Anna gerade das süßeste Traumpaar Hollywoods. Ihre Lovestory beginnt, als Anna dank "Scary Movie" auf dem Höhepunkt ihrer Karriere ist. Sie verguckt sich trotzdem in den damals noch unbekannten und moppeligen Chris Pratt. Seit Beginn ihrer Beziehung beweisen sie, warum sie so gut zusammenpassen: Sie teilen den gleichen Sinn für Humor. Seit 2012 sind Chris und Anna stolze Eltern eines Sohnes. Auch die schwere Zeit nach der Geburt von Jack, der neun Wochen zu früh auf die Welt kommt, meistern sie tapfer. Heute zeigen sie bei Instagram stolz, wie fröhlich und gesund ihr vierjähriger Junge ist!



