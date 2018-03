Schönheit mit einem kleinen Makel? Der britische Social-Media-Star Kate Wright begeistert ihre Fans mit ihren heißen Schnappschüssen auf Instagram. Jetzt sorgte sie mit einem bestimmten Foto allerdings für einen regelrechten Shitstorm. Der Grund: Die Füße der TV-Bekanntheit spalten ihre Follower in zwei Lager. Die eine Seite ist sich sicher, dass Kates lange Zehen ein absolutes No-Go sind: "Das wäre so ein tolles Foto, aber diese Zehen. Wieso so lange Zehen?" Weitere Fans können mit diesem Hate allerdings überhaupt nichts anfangen: "Oh mein Gott, dieses Zehen-Ding ist so nervig. Das sind süße Zehen." Tatsächlich ist Kate nicht die Einzige, die für ihre besonderen Füße kritisiert wird. Auch Rockerbraut Sophia Thomalla (27) wurde bereits Opfer einer Mobbing-Attacke.



