Dwayne "The Rock" Johnson (44) in der Rolle des Jack Reacher? Das wäre fast Wirklichkeit geworden. Der Fast & Furious-Star sprach nämlich tatsächlich für den ersten Film vor, doch am Ende musste er sich Tom Cruise (54) geschlagen geben. Das erklärte The Rock jetzt auf eine Fan-Nachfrage hin bei Twitter: "Ja, ich liebe diesen Charakter. Vor ungefähr zehn Jahren wollte ich die Rolle haben, aber Cruise bekam sie. War eine große Motivation, immer hungrig zu bleiben."



