Absolutes Mama-Glück bei Isabell Horn (33)! Der Ex-GZSZ-Star brachte Ende März sein Töchterchen auf die Welt – aber die Geburt barg viele Strapazen für die 33-Jährige! Im Februar traf Promiflash die Schauspielerin bei einem Event knapp fünf Wochen vor der Entbindung. Ahnte Isabell da bereits, was sie erwarten würde? "Die Frauenärztin meinte: 'Och Mensch, das ist ja doch 'ne ganz schöne Wuchbrumme'. Nee, so hat sie es nicht gesagt, aber sie (Isabells Tochter, Anm. d. Red.) ist schon ein bisschen schwerer", plauderte die hübsche Brünette aus. Satte 3.000 Gramm habe ihr ungeborenes Baby da schon gewogen. Nach der ganzen Hektik geht es Isabell und der Kleinen jetzt aber gut und sie genießen die gemeinsame Zeit in vollen Zügen.



