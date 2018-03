Warum guckt Georgina Rodriguez (22) bloß so grimmig? Eigentlich hatte sie doch allen Grund zu guter Laune. Zusammen mit ihrem berühmten Freund, Kicker Cristiano Ronaldo (32), und dessen sechsjährigem Sohn Cristiano Ronaldo Jr. (6) war sie in Madrid auf Shopping Tour. In Luxusläden wie Dolce & Gabbana fand die hübsche Tänzerin auch mit Sicherheit ein paar tolle Klamotten. Die Fotos von dem Einkaufsbummel zeigen jedoch eine mies gelaunt wirkende Georgina, die den kleinen Familienausflug so gar nicht zu genießen scheint. Hatte sie einen Streit mit Cristiano – oder gingen ihr einfach die hartnäckigen Paparazzi auf die Nerven?



