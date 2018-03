Was ist denn da los? Kourtney Kardashian (38) feiert, als wenn es keinen Morgen gebe! Der Reality-TV-Star ist gerade für einen Girls-Trip in Mexiko. Wie ausgelassen die 38-Jährige Party macht, hält sie selbstverständlich in den sozialen Netzwerken fest. Kourtney versorgt ihre Fans mit allerhand heißen Bikini-Snaps und sexy Instagram-Pics. Hat die Kardashian-Älteste gerade vielleicht etwas zu viel Spaß? Nach einer durchzechten Nacht soll die Kardashian-Älteste auch noch in ihrem eigenen Erbrochenen aufgewacht sein. Damit aber nicht genug: Jetzt teilte die Dreifachmama sogar einen Nackt-Clip mit ihren Fans! In dem Kurzvideo, das Kourtney auf Snapchat teilte, rekelt sich eine Frau splitterfasernackt im Pool. Ob es sich dabei tatsächlich um Kourtney handelt, ist allerdings nicht zu erkennen.



