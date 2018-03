Auf der Leinwand ist Jason Statham (49) stets ein harter Kerl! Seit Jahren gehört der Schauspieler zu den Action-Helden in Hollywood – das hat er schon in den angesagtesten Streifen wie Fast & Furious oder "Transporter" bewiesen. Aber auch der werdende Vater fing mal klein an. Vor seiner Filmkarriere verdiente er sich sein Geld als Model für Werbekampagnen und als Darsteller in TV-Spots. Und: Anfang der 90er-Jahre trat Jason als Backgroundsänger in trashigen Musikvideos auf. Für die Popband Erasure zeigte er sich eingeölt und beinahe nackt in dem Clip "Run To The Sun". In "Comin´ on", einem Video für die schottische Gruppe The Shamen, ist er tanzend in einem Leopardenslip zwischen Fliegenpilzen zu sehen.



