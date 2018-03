Nikki Bella (33) hat sich in den vergangenen Jahren einen Namen in der Wrestling-Welt gemacht. Eine Tatsache, die ihr ohne ihre treuen Fans nicht gelungen wäre. Die unterstützen die WWE-Diva nicht nur am Ring, sondern auch auf ihren Social-Media-Kanälen. Für diesen Support zeigt sich die Zwillingsschwester von Brie Bella (33) besonders dankbar. Gemeinsam mit ihrem Verlobten, Wrestler John Cena (40), gab sie ihren Anhängern alles von sich – wirklich alles! Als Dank für 500.000 Abonnenten ließen die beiden auf YouTube die Hüllen fallen und führten dann noch ein lustiges Freudentänzchen auf.



