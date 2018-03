Vom Magerwahn will dieses Kurvenwunder absolut nichts wissen. Regelmäßig quält Let's Dance-Jurorin Motsi Mabuse (36) sich im Gym. Ihre Workouts? Knallhart! Auf Instagram verriet die erfolgreiche Tänzerin nun, wofür sie sich so verbissen den Allerwertesten abstrampelt: "Ich werde nicht dünner, ich baue noch mehr Muskeln auf." Motsi setzt also lieber auf pralle, straffe Rundungen als auf Size Zero. Für ihre Curvy Supermodel-Schützlinge ist sie damit das perfekte Vorbild. In der allerersten Staffel des Casting-Formats für angehende Plus-Size-Models stand Motsi den Kandidatinnen mit Rat und Tat zu Seite. Ob Motsi auch in der zweiten Staffel wieder in der Jury sitzen wird, ist noch nicht bekannt – bei so viel Kurven-Power wäre sie dort aber garantiert nicht fehl am Platze!



