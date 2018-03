Reagiert Pietro Lombardi (24) mit einem Box-Clip jetzt etwa auf das Liebes-Posting seiner Ex-Freundin? Über ihre eigene App teilte Sarah (24) am Mittwoch zum allerersten Mal ein Pic mit ihrem Liebsten Michal T. Auch wenn es bisher kein offizielles Statement zu der angeblichen Beziehung gibt, sprechen Fotos mehr als tausend Worte. Pietro postete via Facebook etwa zeitgleich ein Video, das ihn energisch und voller Power beim Boxtraining zeigt. Dass er damit auf das neue Glück seiner Ex kontert, scheint aber unwahrscheinlich. Schließlich verriet er bereits im Januar gegenüber Promiflash, dass er mit der Vergangenheit abgeschlossen habe. Und im Ring arbeitet er wohl einfach nur an seiner Fitness...



