Früh übt sich, wer ein Profi werden will! Vor gerade mal zwei Monaten ist der kleine Sprössling des Let's Dance-Profi-Tanzpaares auf die Welt gekommen. Und wie es scheint, tritt der kleine Lenn schon jetzt in die Fußstapfen von Papa Sergiu (34) und Mama Regina Luca. Regina postete jetzt nämlich ein niedliches Video via Instagram, welches den kleinen Mann rhythmisch zappelnd in seiner Badewanne zeigt. "Yeah, heute wird wieder getanzt. Unser Sonnenschein Lenn macht es schon mal vor", schrieb der Standard-Profi zum Clip. Das Tanzen wurde dem Kleinen offenbar schon in die Wiege gelegt!



