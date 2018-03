Nach den Manipulationsvorwürfen gibt es nun wieder Diskussionsstoff bei DSDS. Mit dem Alter ihrer Kandidaten tun sich die Verantwortlichen der Castingshow anscheinend schwer. Eigentlich darf sich bei "No Limits" jetzt jeder ab 16 Jahren bewerben, aber gezeigt werden hauptsächlich die jungen Teilnehmer. Nur Alphonso Williams (54) schafft es letztlich in die Liveshows. Doch in den Verträgen der Kandidaten steht offenbar, dass sie eigentlich nicht älter als 40 Jahre sein dürfen, verriet ein Insider Promiflash. Darf Alphonso offiziell also gar nicht teilnehmen?



