Cathy Hummels (29) begeistert ihre Follower jetzt mit Yoga-Skills! Die Fashion-Expertin zeigte bereits vor einigen Tagen, wie viel Fitness in ihr steckt. Die schwierige Skorpion-Übung ließ zwar noch ein paar Zweifel, ob da nicht vielleicht Ehemann Mats Hummels (28) ihre Beine stützte – doch jetzt beweisen ihre neusten Instagram-Videos Cathys Yoga-Künste! Die Moderatorin zeigt einen astreinen Kopfstand und hält dabei sogar noch ihre Beine in Bewegung. Ein Jahr lang trainierte Cathy bisher – und ein Ende ihres Yoga-Fiebers scheint noch lange nicht in Sicht!



