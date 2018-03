Wunderkind Sophia (1)? Die Tochter von Daniela Katzenberger (30) und Ehemann Lucas Cordalis (49) ist schon ein echtes Sprachgenie. "Die Kleine lernt jetzt Englisch und Spanisch und Griechisch und ich steh halt da, ne? Gucke blöd aus der Wäsche”, erzählte Daniela gegenüber Promiflash. Mallorca ist zwar die zweite Heimat der Katze – von Spanischkenntnissen fehlt bei ihr aber jede Spur. Lustige Missverständnisse mit Sophia sind deshalb vorprogrammiert: "Die ganze Zeit hat sie irgendwie ‘hola’ gesagt. Also halt in ihrer Babysprache. ‘Hola’, ‘Ulla’ oder sowas. Ich dachte, was meint sie denn mit Ulla? Wer ist denn die Ulla?” Klingt als hätte Daniela familieneigene Sprach-Nachhilfe nötig!



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de