Am 4. Juni ist es genau ein Jahr her, dass sich Daniela Katzenberger (30) und Lucas Cordalis (49) live im TV das Jawort gegeben haben. Der besondere Jahrestag rückt immer näher und die große Frage: Was haben die Turteltauben denn eigentlich geplant? Im Interview mit Promiflash haben die beiden aus dem Nähkästchen geplaudert: "Weißt du, was wir machen? Wir gehen mal ordentlich Wellness machen und nackig in die Sauna!", schlug die Katze ihrem Liebsten vor. "Oh, das klingt gut! Wir sind jetzt fast ein Jahr verheiratet und noch macht's Spaß", witzelte Lucas. Was die kleine Sophia (1) macht, während ihre Eltern schwitzen, hat das Paar nicht verraten.



