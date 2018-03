Harte Kritik an GNTM-Catwalk-Trainer Mac Folkes! Dem New Yorker und Kollegin Nikeata Thompson fällt in der aktuellen Staffel von Germany's next Topmodel die Aufgabe zu, den Kandidatinnen einen perfekten Topmodel-Gang beizubringen. Das kommt allerdings nicht bei allen Anwärterinnen gut an. Ex-Show-Teilnehmerin Neele Bronst (20) schießt jetzt gegenüber Promiflash gegen den Laufsteg-Profi: "Ich muss ganz ehrlich sagen, es gab so ein paar Situationen, in denen Mac mir etwas unsympathisch war." Grund sei vor allem seine stetige Kritik an den Nachwuchsmodels, denn die habe er häufig von oben herab geäußert. Das Training mit Nikeata habe sich das Girl aus Team Thomas da viel lieber gewünscht.



