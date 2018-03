Der Weg war lang, doch jetzt ist sie ganz oben angekommen. Für das deutsche Drama "Aus dem Nichts" wurde Diane Kruger (40) beim Filmfestival Cannes als beste Schauspielerin ausgezeichnet. Ein riesiger Erfolg – und dabei wollte Diane ursprünglich gar nicht in die Filmbranche. Mit 13 Jahren geht sie aus Niedersachsen an die Royal Ballet School in London. Als eine Verletzung ihrer Tanzkarriere ein Ende bereitet, startet sie in Paris als Model durch. Weil ihr das aber nicht ausreicht, nimmt sie dort auch Schauspielunterricht. 2004 dann ihr erster Hollywood-Blockbuster: "Troja" mit Brad Pitt (53) und Orlando Bloom (40). Mit Ersterem dreht sie 2009 auch noch Quentin Tarantinos (54) "Inglourious Basterds". Seitdem spielt sie regelmäßig in Filmen mit – und in Cannes wird ihr Talent nun endlich gewürdigt!



