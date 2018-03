Vor genau einem Jahr haben sich Janni Hönscheid (26) und Peer Kusmagk (41) in der Nackt-Kuppel-Show Adam sucht Eva - Promis im Paradies kennen und lieben gelernt. Noch immer sind die zwei heiß verliebt. Sogar ein Kind erwartet das Paar inzwischen. Passend zum Jahrestag hat die schwangere Surferin nun einen romantischen Liebes-Post bei Instagram verfasst: "Vom ersten Moment an fühlte es sich wie die natürlichste Sache der Welt an, zusammen zu sein."



